Uzmanlar, ilave şekere ihtiyacımız olmasa da her gün çok fazla şeker tükettiğimize dikkat çekiyor. Üstelik tuzlu sandığımız pek çok gıdada da şeker bulunduğunu hatırlatıyor. ‘’Gün içinde tüketilen şeker miktarını azaltmak sağlığınız için olumlu bir adım olacaktır’’ diyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bu konuda önemli bilgiler verdi. İşte açıklamaları:



ZEHİR GİBİ ALGILANIR

Rafine şeker sık sık vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi onu toksik madde olarak kabul eder ve tepki gösterir.

Vücuda yerleşmeye çalışan virüs ve bakterileri tanıyan reseptörlerin hassasiyetini azaltan şeker, bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep olur. Rafine şeker fazla miktarda tüketildiğinde karaciğerde trigliserit ve kötü kolesterole (LDL) dönüştürülür.

Çocuklarda görülen hiperaktivite, öğrenme ve davranış bozuklukları aşırı şeker tüketimiyle ilişkilidir. Biyolojik atalarımızın şeker kaynağı bal ve meyvelerdi. Meyvelerde bulunan şeker rafine şeker sayılmaz; su, lif, antioksidan ve diğer fitobesinlerle birlikte sağlıklı bir gıdadır.

ALKOL VE SİGARA GİBİDİR

Şeker, tıpkı alkol ve tütün gibidir. Günümüzün en tehlikeli uyuşturucusudur. Dolayısıyla şeker tüketimi kesinlikle kısıtlanmalıdır. Şeker obezite genleri ile ilişkilidir. 10’dan fazla obezite genine sahip olanlar şekerli gıdaların etkilerine çok daha duyarlıdır.

HANGİ HASTALIKLAR TETİKLENİR?

Şeker, insülin direncine yol açar. İnsülin direnci yağ depolamasına neden olan bir hormondur. İnsülinin yükselmesiyle şişmanlık, yüksek tansiyon, Tip 2 diyabet ve kalp-damar hastalıkları ortaya çıkar. Bel bölgesi ne kadar kalınsa pankreas o kadar çok insülin salgılıyor demektir. Şeker bağırsaklarda kötü bakterileri de artırır.



KANSERE YOL AÇAR MI?



Alman bilim insanı Otto Warburg kanser hücrelerinin büyük ölçüde glikoz tüketimine bağımlı olduğunu keşfederek Nobel Tıp Ödülü aldı. Günümüzde kanserin varlığını ve vücuda yayılıp yayılmadığını anlamak için kullanılan Pozitron Emisyon Tomografi (PET) BT tetkikinde vücut içinde en çok glikoz tüketen bölgeler araştırılmaktadır.



Eğer bir bölgede fazla glikoz tüketimi var ise bunun nedeni büyük ölçüde kanserdir denilebilir. Rafine şeker ve rafine un glisemik indeksi yüksek gıdalardır. Bu gıdalar tüketildiğinde kan şekeri, insülin ve IGF-1 hızla yükselir. Bu sonuç kanser hücrelerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlar.



Araştırmayla ispatlandı



Pek çok bilimsel araştırmaya göre beyaz şeker ve rafine un ikilisi sadece kanser hücrelerinin gelişimini teşvik etmez aynı zamanda kanser hücrelerinin yayılmasını da kolaylaştırır. Şeker bakımından zengin yiyeceklerin kansere yol açtığı kesin olarak bilindiği için özellikle kanser hastalarının rafine şekeri diyetlerinden çıkarmaları önemlidir.

BASİT KARBONHİDRATLAR TEHLİKELİ

Rafine şeker, rafine şeker içeren beyaz ekmek gibi yiyeceklerden uzak durulması gerekir.

Kabuk ve rüşeym tabakaları ortadan kalkarak un haline getirilen daha sonra maya, şeker ve tuz ile karıştırılarak elde edilen ekmek glisemik indeksi yüksek bir besindir. Vücutta hızla glikoza dönüşür ve kanser hücrelerini besler. Ekmeğin yanı sırada beyaz undan yapılan makarna, poğaça, kek gibi her türlü besin sadece kanser hücrelerini beslemez ayrıca insülin seviyesini de yükseltir. İnsülin kanser hücrelerini destekleyen bir hormondur.