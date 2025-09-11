ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD medyasındaki bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer aldı, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklandı.

FBI SALDIRGANI ARIYOR

FBI, ABD Başkanı Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk'ü öldüren saldırganın fotoğrafını yayınlayarak, dün saldırıda kullanıldığı düşünülen silahın ele geçirildiğini ifade etti. Öte yandan FBI, Kirk cinayetinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilip tutuklanmasına yardımcı olacak bilgileri verenlere 100 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ VARDI

ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.

ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk, aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.