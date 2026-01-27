Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında son maçına Romanya'da FCSB karşısında çıkacak. Mücadelenin hakemi de belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre FCSB-Fenerbahçe maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacakken dördüncü hakem isa Milan Mitic olacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Momcilo Markovic olarak belirlendi.
7 hafta sonunda topladığı 11 puanla 18. sırada yer alan temsilcimiz, FCSB karşısında alacağı 3 puanla doğrudan son 16 turuna kalma veya play-off turunda seri başı olma avantajını elde etmek istiyor.