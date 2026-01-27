Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında son maçına Romanya'da FCSB karşısında çıkacak. Mücadelenin hakemi de belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre FCSB-Fenerbahçe maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacakken dördüncü hakem isa Milan Mitic olacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Momcilo Markovic olarak belirlendi. 7 hafta sonunda topladığı 11 puanla 18. sırada yer alan temsilcimiz, FCSB karşısında alacağı 3 puanla doğrudan son 16 turuna kalma veya play-off turunda seri başı olma avantajını elde etmek istiyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.