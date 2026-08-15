Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Manavgat-Akseki kara yolu Taşlıca Mahallesi’nde, Faik Kaplan'ın kullandığı minibüsle çarpıştı.
Minibüs, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarında park halindeki kamyona çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Kaplan ile eşi Makbule Kaplan'ın hayatını kaybettikleri belirlendi, hafif ticari araçtaki anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı.
Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.