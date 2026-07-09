Aksaray’ın merkez ilçesine bağlı Akin Köyü’nde 25 Haziran’da meydana gelen kazada Murat Elçi’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada araçta bulunan , Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Berivan Elçi, kardeşi Büşra Elçi ve baba Murat Elçi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan yaralılar, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Berivan Elçi’nin 7 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Anne Semra Avran, kızının organlarını bağışladı. Elçin'in kalbi, karaciğeri, akciğeri, 2 böbreği ve 2 korneası yapılan ameliyatla alınıp, Türkiye'nin farklı bölgelerinde nakil bekleyen hastaların tedavi gördüğü hastanelere gönderildi.

AKSARAY’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Elçin'in cenazesi de Aksaray'da toprağa verildi. Tedavileri tamamlanan baba Murat Elçi ile Büşra Elçi de taburcu oldu.

‘MELEK OLARAK GİTTİ’

Anne Semra Avran, "O gün babası, Akin köyüne gezmeye götürüyormuş. Okulunda çok başarılı bir öğrenciydi. Hep teşekkür getirirdi. Cenazesine öğretmenleri ile tüm okuldaki öğrenciler geldi. Çocuğumun adına çok üzgünüm ama organların gittiği aileler için çok sevinçliyim. Çocuğum bir melekti, melek olarak gitti” ifadelerini kullandı.

‘İNŞALLAH KIZIMIN HAYALİNİ BİRİ GERÇEKLEŞTİRİR’

Kurtulan ailelerin kendisini bulmasını istediğini belirten Avran, “Ben onlara, organları gönlümle bağışladım. Hiçbir şey talep etmeden bağışladım. Hastanede tedavi görürken bana doktoru, 'Berivan burada yatıyor. Bir organ nakliyle ayağa kalksa, nasıl düşünürdün' dedi. Ben de 'Dünyalar benim olur' dedim. 'Yatan hastalarda umut bekliyor' dedi. Ben de, 'Kızımın organlarını bağışlıyorum' dedim. Kızımın hayali, moda tasarımıydı. Onun üzerine yoğunlaşmıştı. İnşallah çocuğumun hayalini, bu organ verdiğimiz kişilerden birisi okuyup gerçekleştirse çok sevinirim" dedi.