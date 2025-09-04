Karabük’ün Eflani ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda yangın çıkarken 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Eflani- Kastamonu Daday karayolunun Kababayır mevkisinde seyir halinde olan 43 yaşındaki M.O. idaresindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil ile 44 yaşındaki Y.Y.'nin kullandığı 19 DU 827 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından 2 otomobilde yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yapılan kontrolde sürücü Y.Y. ile aynı otomobilde yolcu konumunda bulunan 64 yaşındaki Z.Y. ve 16 yaşındaki Z.Y.’nin hayatını kaybettiği, 18 yaşındaki H.Y.’nin yaralandığı belirlendi.

Kazada diğer sürücü M.O. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan 39 yaşındaki N.O., 10 yaşındaki Ö.F.O. ve 15 yaşındaki Y.O.’nun da yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, yapılan inceleme ve otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Cenazeler, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.