Piyasalar bu hafta ABD'de bütçenin onaylamamasının ardından hükümetin kapanmasıyla karışık seyretti. ABD 58 yıldır her hafta açıkladığı işsizlik maaşı başvurularını dün açıklamadı. Hükümetin kapanmasıyla ve dünkü işsizlik maaşı başvurularının açıklanmamasıyla piyasalarda tarım dışı istihdam rakamlarının açıklanmama ihtimali gündeme geldi.

İşsizlik maaşı başvuruları eçen hafta 218 bin olarak açılanmıştı. Tarım dışı istihdam rakamları ise ağustos ayında

Piyasalarda oluşan belirsizlik, güvenli limana olan talebi artırdı. Güvenli limana olan talebin artmasıyla altın fiyatları rekor kırdı. Ons altın 3 bin 900 dolara dayandı. Ancak bu rekorların ardından altın yeniden düşüşe geçti.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle beraber ons altın 3 bin 819 dolar kadar geriledikten sonra bugün sabah seansında 08.19'da 3 bin 858 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SERT D Ü Ş Ü Ş

Ons altında görülen aşağı yönlü seyir ve dolar/TL'de rekorların ardından gram altında karışık seyrin olduğu görülüyor. Gram altın resmi rakamlarda 5 bin 214 liraya kadar yükselerek rekor tazeledikten sonra dün gece seansında 5 bin 107 liraya geriledi. Bugün sabah seansında 08.19'da 5 bin 159 lirada bulunuyor.

KAPALI Ç AR Ş I ALTIN F İ YATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi rakamlar arasındaki ark devam ediyor. Resmi rakamlarda 5 bin 159 liradan satılan gram altın, Kapalıçarşı'da 5 bin 369 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

