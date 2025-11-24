Altın fiyatları, Fed'in yıl sonundan önce yeni bir faiz indirimi ihtimalinin değerlendirilmesiyle düşüş yaşadı. Birkaç ABD merkez bankası yetkilisi para politikası konusunda temkinli açıklamalar yaparken, New York Fed Başkanı John Williams yakın vadede borçlanma maliyetlerinde bir indirim için alan gördüğünü dile getirdi.

Altın, Williams’ın açıklamaları sonrasında Cuma günü kayıplarını azaltmış olsa da seansı yine de satıcılı bir seyirle haftayı tamamladı.

Salı günü açıklanacak Eylül ayı perakende satışlar ve üretici fiyat verileri ile Çarşamba günü gelecek işsizlik maaşı başvuruları, ekonomi için gerekli sıcaklık göstergesini sağlayacak. Vadeli işlem yatırımcıları, gelecek ay çeyrek puanlık bir indirim olasılığını yüzde 60’ın biraz üzerinde fiyatlıyor.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons altın haftanın ilk işlem gününde sabah seansında 08.05'te 4 bin 43 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın ise, dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyir ve ons altındaki geri çekilmelerin etkisiyle 5 bin 518 lirada denge arayışında bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Resmi rakamlar ile Kapalıçarşı altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalı Çarşıda 5 bin 758 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.