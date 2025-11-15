ABD Merkez Bankası tarafında ipler yeniden gerilmeye başladı. Fed üyeleri, altın alımının yönetimle uyumlu olmadığını dile getirdi.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, para politikasının geleceğe dönük olması gerektiğini ve ekonomik verilerin faiz indirimlerini desteklediğini belirtti.
ForInvest Haber'in aktardığına göre Miran, sınır politikalarında yapılan değişikliklerin dezenflasyonist bir etki yarattığını dile getirdi.
Mesken enflasyonundaki düşüşün zayıflayan fiyat baskılarına işaret ettiğini de sözlerine ekledi.