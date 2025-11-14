Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. ABD tarafında Fed yetkililerinden 'şahin tonlu' gelen açıklamalar, altının yükselişine destek verdi.

Ons altın haftanın son işlem gününde sabah 07.45'te 4 bin 201 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altın tarafında yaşanan yükseliş ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketlilik gram altına destek verdi. Gram altın yüzde 1,1'lik yükselişle 5 bin 718 lira seviyesinde seyrediyor.

ZAYIF DOLAR DESTEKLEDİ

Dolar endeksinin ikinci haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha cazip hale getirdi.

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, “Bu hafta altın iyi performans gösterdi. Bunun ana sebepleri doların zayıflaması ve Fed’in faiz indireceğine yönelik spekülatif akımlar,” ifadelerini kullandı.

Fakat Lan, ABD hükümetinin yeniden açılmasıyla yavaşlama ve enflasyon endişelerinin, Fed’in agresif bir indirim yapmayacağı beklentisini güçlendirdiğini ve bunun altındaki yükselişi sınırladığını söyledi.

FED YİNE ŞAHİN

İki faiz indirimine rağmen enflasyon ve işgücü piyasasına dair temkinli sinyaller veren Fed yetkilileri, yılın geri kalanında daha fazla gevşeme adımına sıcak bakmadıklarını belirtiyor.

Geçen ay Fed, 25 baz puanlık bir indirim yapmış; ancak Başkan Jerome Powell, ekonomik verilerin netleşmediğini söyleyerek ek bir indirim konusunda temkinli davranmıştı.

Piyasalarda Aralık ayında yeni bir 25 baz puanlık indirim olasılığı yüzde 64’ten yüzde 51’e geriledi.