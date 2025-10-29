ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı belli oldu. Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed kararını beklerken, açıklama geldi. ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının yedinci toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75 ila – 4,00 aralığına çekti.

BİLANÇO KÜÇÜLTME SÜRECİ DURDURULUYOR

FED, Çarşamba günü, para piyasası likidite koşullarının sıkılaşmaya başladığı ve banka rezerv seviyelerinin düştüğü yönündeki kanıtlar üzerine, 6,6 trilyon dolarlık bilançosunun çekilmesine son verdiğini açıkladı.

Fed, her ay vadesi dolacak 5 milyar dolarlık Hazine tahvilinin yerine yenisinin konulmamasına izin vermek yerine, 1 Aralık'tan itibaren vadesi dolacak Hazine tahvillerini yenileyerek devlet tahvili stokunu sabit tutmaya çalışacağını söyledi.

Fed ayrıca, her ay 35 milyar dolara kadar ipotek teminatlı menkul kıymetin vadesinin dolmasına izin verme planını sürdüreceğini açıkladı. Bu, üç yıldan fazla süredir kesintilere gittiğinde hiçbir zaman ulaşamadığı bir hedef. Ancak 1 Aralık'tan itibaren vadesi dolacak MBS'lerden elde edilen tüm geliri Hazine bonolarına yeniden yatıracak.

PİYASALARDA SON DURUM

Karar öncesinde ons altın 3 bin 994 dolar civarında bulunuyordu. Kararın ardından 3 bin 992 dolar seviyesinde bulunuyor.

Euro/dolar paritesi faiz kararı öncesinde 1,1647 seviyesinde bulunuyordu. Karar sonrası 1,1646 seviyesinde hareketleniyor.

Dolar endeksi karar öncesinde 98,79 seviyesinde bulunuyordu. Karar sonrası 98,80 seviyesinde bulunuyor

Dolar/TL karar öncesinde 41,91 seviyesinde bulunuyordu. Karar sonrası 41,89 seviyesi civarında.

Gram altın karar öncesinde 5 bin 379 lira seviyesinde bulunuyordu. Karar sonrası 5 bin 386 seviyesinde hareketleniyor.

