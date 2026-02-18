

Para ve Piyasa Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Sözcü TV’de yaptığı değerlendirmede küresel ve iç piyasalardaki son gelişmeleri yorumladı. Çin Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle Çin borsasının devre dışı kalmasının piyasalardaki oynaklığı azalttığını ifade eden Yıldırımtürk, ons altında kritik destek seviyelerine dikkat çekti.

ABD ve İran hattındaki gelişmelerin altın fiyatlarına yansıdığını belirten Yıldırımtürk, ABD’den gelecek haber akışının faiz indirimi beklentilerini artırması halinde ons altında yeniden 5.000 dolar seviyesine doğru hareket görülebileceğini kaydetti. İç piyasada ise gram altın ve Cumhuriyet altınına talebin sürdüğünü ifade eden Yıldırımtürk, enflasyon beklentilerinin altına yönelimi desteklediğini dile getirdi.

İşte Yılırımtürk'ün açıklamaları:

Geçen aya kıyasla piyasalarda suların durulmuş göründüğünü belirten Yıldırımtürk, bu durumun Çin Yeni Yıl tatilinden kaynaklandığını ifade etti. Çin Borsası’nın kapalı olması nedeniyle küresel borsalarda daha sakin bir seyir izlendiğini söyledi.

ABD ve İran tarafındaki gelişmelere de değinen Yıldırımtürk, ABD cephesinde gelişmelerin olumlu yönde ilerlediğini ancak İran tarafında tabloyun aynı olmadığını belirtti. Jeopolitik gerginliğin altın fiyatlarına yansıdığını kaydeden Yıldırımtürk, ons altının 5 bin doların altında seyrettiğini, dün akşam 4 bin 880 dolar seviyesinin görüldüğünü aktardı. Bu seviyenin önemli bir destek olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, kırılması halinde 4 bin 850 doların da görülebileceğini söyledi. ABD’den gelecek veri akışlarının faiz indirim beklentisini artırması halinde ise ons altında yeniden 5 bin dolar seviyesine doğru bir yükseliş yaşanabileceğini dile getirdi.

KAPALIÇARŞI’DA ALTINA TALEP SÜRÜYOR

Yurt içinde gram altının 7 bin 325 lira, Cumhuriyet altınının 49 bin lira, çeyrek altının ise 12 bin lira civarında işlem gördüğünü belirten Yıldırımtürk, talebin sürdüğünü ifade etti. Şubat ve mart ayında enflasyonun yüksek çıkacağı beklentisi nedeniyle yatırımcıların altını tercih ettiğini, döviz tarafının ise sakin olduğunu söyledi.

Konut tarafında satışların sınırlı olduğunu belirten Yıldırımtürk, alımların küçük miktarlarda ancak yaygın şekilde devam ettiğini aktardı. İç ve dış piyasa arasındaki kilogram dolar farkının ise 6 bin dolar civarında olduğunu, piyasalarda suların bir miktar durulduğunu ifade etti.

EMEKLİ İKRAMİYESİ VE ALTIN ALIMI

Bayram ikramiyesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Yıldırımtürk, ikramiyenin sadece memlekete gidiş için yol parası düzeyinde olabileceğini söyledi. İkramiyenin altınla kıyaslanmasının doğru olmadığını, dolar bazında değerlendirme yapılması gerektiğini belirten Yıldırımtürk, dolar ile kıyaslandığında da memnun edecek bir seviyede olmadığını ifade etti.

