Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faizi tahminlere paralel bir şekilde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Piyasalarda gözler altın fiyatlarına çevrilirken yatırımcılar da altın fiyatlarını yakında takip ediyor.
Altın fiyatları Orta Doğu'daki gerilimlerin artması ve Fed'in faizi sabit tutma hamlelerinin ardından baskılanmaya devam ediyor. Jeopolitik risklerin artmasıyla altına olan ilgi yükseldi. Ancak altın fiyatlarındaki sınırlı duruş konumunu koruyor.
SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM:
* Gram altın satış fiyatı: 4.288,8600 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.011,6600TL
* Yarım altın satış fiyatı: 14.023,42 TL
* Tam altın satış fiyatı: 28.303,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.957,2200 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 70.866,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.375,035 dolar
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM
Gram altın: 4.358
Çeyrek altın: 7.109
Yarım altın: 14.219
Tam altın:28.308
Gremse altın: 70.871
Has altın: 4.345