DoubleLine Capital’den Bill Campbell’a göre Fed’in agresif faiz indirimlerine gitmesi halinde ABD getiri eğrisi daha da dikleşecek.

Şirketin küresel devlet tahvili portföyü yöneticisi, daha gevşek para politikasının en azından kısa vadede kredi piyasalarında risk almayı teşvik edeceğini, ancak uzun vadeli getirilerin yükselmesini engellemeye pek katkısı olmayacağını öngörüyor.

İki yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirileri 2022’den bu yana en düşük seviyeye yakın işlem görürken, 10 yıllık getiriler faiz oranlarının düşeceği beklentisiyle beş ayın en düşük seviyesinde. Campbell, “Bu durum, riskli varlıkların ve kredi varlıklarının çok yüksek değerlemelerle işlem görmeye devam etmesini potansiyel olarak uzatabilir. Bu sorunların en açık ifadesi muhtemelen doların değer kaybetmesi ve eğrinin dikleşmesidir” değerlendirmesinde bulundu. Uzun vadeli ABD Hazine tahvillerinin bu yılki zayıf performansı, son yıllarda getiri eğrisinde en geniş farklardan bazılarını ortaya çıkardı.

Şu anda, 2 ve 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirileri arasındaki fark, şubat sonundaki 20 baz puandan yaklaşık 58 baz puana çıktı. Campbell, yatırımcıların Fed’in enflasyona daha toleranslı ve artan borç arzı ortamında politikayı gevşetmeye eğilimli olduğunu fiyatlamasıyla, bu farkın piyasa döngüsü boyunca 75-100 baz puan daha artabileceğini öngörüyor. Bu, Mart 2021’deki yaklaşık 158 baz puanlık farka yaklaşılması anlamına gelecek.

Campbell Pazartesi günü yayınladığı bir makalede, gelecek yıl ABD’de 3,4 trilyon dolardan fazla Hazine bonosunun vadesinin dolacağına da işaret etti. Bunların ortalama getiri oranı yüzde 2,78 olurken, 2 yıllık Hazine bonolarının mevcut yüzde 3,5 veya 10 yıllık bonoların yüzde 4,07 getirisinin oldukça altında. ABD Hazine Bakanlığı vadesi dolan borcu mevcut 2 yıllık faiz oranıyla yeniden finanse ederse, vergi mükellefleri her yıl 25 milyar dolardan fazla ek faiz ödemek zorunda kalacak.