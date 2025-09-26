ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı PCE Reuters'in anketine katılan ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 yükseldi. Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek PCE beklentilere uyumlu olarak yüzde 2,9 sıralamaya girdi. Fed'in enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları verisi sonrası piyasalarda hareketlilik görüldü. Altın ve gümüş fiyatları yönünü yukarı çevirdi.

Ons altın kritik veri öncesinde 3 bin 750 dolarda bulunuyordu. Kritik veri sonrası 3 bin 760 dolara kadar yükseldi.

GRAM ALTIN YÜKSELDİ

Gram altında ons altında görülen yukarı yönlü seyrin etkisiyle yükselişe geçti. Kritik veri öncesinde gram altın 5 bin 12 lirada bulunuyordu. veriden hemen sonra 5 bin 29 liraya çıktı.

TSİ 1539 itibarıyla Dow Jones takvimi vadeli kontratları YMcv1 yüzde 0,48 yükseldi. S&P 500 vadeli kontratları EScv1 yüzde 0.42 yükselirken, Nasdaq 100 vadeli kontratları NQcv1 ise yüzde 0.43 yükseldi.

GÜMÜŞ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ons gümüş Fed'in kritik verisi öncesinde 45,25 dolarda bulunuyordu. Veri açıklandıktan sonra 45,52 dolara yükseldi.

