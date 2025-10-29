Son dakika... ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı belli oldu. Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed kararını beklerken, açıklama geldi. ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının yedinci toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75 ila – 4,00 aralığına çekti.

Fed'in mevcut federal hükümet kapanışı sırasında karşı karşıya olduğu veri sınırlamalarına da değinen faiz indirimi, iki politika yapıcının muhalefetine yol açtı. Vali Stephen Miran, borçlanma maliyetlerinde daha derin bir indirim çağrısında bulunurken, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, devam eden enflasyon göz önüne alındığında hiçbir indirim yapılmamasını savundu.

PİYASALARDA SON DURUM

Karar öncesinde ons altın 3 bin 994 dolar civarında bulunuyordu. Kararın ardından 3 bin 950 dolar seviyesine geriledi. Kararın etkisiyle ons altın 44 dolar birden kaybettirdi.



(4 saatlik ons altın grafiği)

Euro/dolar paritesi faiz kararı öncesinde 1,1647 seviyesinde bulunuyordu. Karar sonrası 1,1583 seviyesine geriledi.



(4 saatlik euro/dolar grafiği)

Dolar endeksi karar öncesinde 98,79 seviyesinde bulunuyordu. Karar sonrası 99,24 puana yükseldi.



(4 saatlik dolar/TL grafiği)

Dolar/TL karar öncesinde 41,91 seviyesinde bulunuyordu. Karar sonrası 41,89 seviyesi civarında.

Gram altın karar öncesinde 5 bin 379 lira seviyesinde bulunuyordu. Karar sonrası 5 bin 315 seviyesine geriledi. Kararın etkisiyle gram altın 64 lira kaybettirdi.



(4 saatlik gram altın grafiği)

BİLANÇO KÜÇÜLTME SONLANDIRILACAK

Bilanço kararı, merkez bankasının 1 Aralık itibarıyla toplam varlık tutarını ay bazında sabit tutacak, ancak vadesi dolan ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirleri Hazine bonolarına yeniden yatırarak portföyünü değiştirecek.

Politika faizinin %3,75-%4,00 aralığına düşürülmesine ilişkin 10-2'lik karar, yatırımcılar tarafından Fed'in, politika yapıcılarının ivme kaybetmesinden endişe ettiği iş piyasasındaki daha fazla düşüşü yumuşatmak için bir yol olarak bekleniyordu.

ABD hisse senedi endeksleri, politika açıklamasının yayınlanmasının ardından küçük kazanımlarını korurken, fiyatlara ters yönde hareket eden Hazine tahvili getirileri yükseldi. Yatırımcılar ve yatırımcılar, Aralık ayında Fed'in yılın son politika toplantısında bir faiz indirimi daha yapılmasını güçlü bir şekilde desteklemeye devam etti ve ardından Mart ayında bir faiz indirimi daha yapıldı.

Goldman Sachs Varlık Yönetimi'nde çok varlıklı çözümlerden sorumlu küresel eş-CIO'su Alexandra Wilson-Elizondo, "Tek bir yumuşak enflasyon açıklaması, sabit beklentiler ve anekdotsal olarak azalan işgücü talebi, temkinli bir gevşeme eğilimini destekliyor" dedi ve ekledi: "Koşullar devam ederse, Aralık toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha olası görünüyor."

Fed politika yapıcıları, hükümetin kapanmasının karar alma süreçlerinde yarattığı sınırlamaları kabul ederek, işsizlik oranına ilişkin görüşlerini son resmi istihdam verilerinin açıklandığı Ağustos ayına dayandırdılar ve "mevcut göstergelerin" ekonominin ılımlı bir hızda büyümeye devam ettiğini gösterdiğini belirttiler.

Trump yönetiminin yeni ithalat vergileri nedeniyle enflasyon, başlangıçta beklendiği kadar güçlü bir şekilde artmadı, ancak kapanıştan önce Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi için yayınlanan son resmi tahmine göre, Nisan ayındaki yaklaşık %2,3'ten Ağustos ayında yaklaşık %2,7'ye yükseldi. Fed, %2'lik enflasyon hedefini belirlemek için Kişisel Harcamalar Fiyat Endeksi'ni (PCE) kullanıyor ve Eylül ayında yayınlanan projeksiyonlarda politika yapıcılar, bunun yıl sonuna kadar %3'e yükselmesini bekliyordu.

Fiyatlardaki artışın zamanla hafiflemesini beklerken, iş piyasasının gücüne ilişkin endişeler de arttı.

Fed, yeni politika açıklamasında, "Son aylarda istihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttı" dedi.

Miran ve Schmid'in muhalefet oyu, 1990'dan bu yana politika yapıcıların aynı toplantıda hem daha kolay hem de daha sıkı para politikası lehine muhalefet oyu verdiği üçüncü toplantı oldu.

POWELL: ARALIKTA FAİZ İNDİRİMİ KESİN DEĞİL

Karar sonrası basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, Aralık ayında bir faiz indiriminin daha yapılmasının "kesin olmadığını" söyledi. Powell konuya dair "Komite'nin bu toplantıdaki tartışmalarında, Aralık ayında nasıl ilerleneceği konusunda ciddi görüş ayrılıkları vardı Aralık toplantısında politika faizinin daha da düşürülmesi kesin değil" yorumunu yaptı.