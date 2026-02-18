Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, mevcut ekonomik veriler ve risk dengesi dikkate alındığında politika faizinde aceleci bir indirimin doğru olmayacağını belirtti.

Barr’dan gelen bu açıklamalar altın ve gümüş yatırımcısı için tüyo sayılabilir. Faiz indirimlerinin rafa kalktığı bir süreçte altın ve gümüş fiyatlarının nasıl şekilleneceği piyasaların odağında yer alırken, yatırımcılar Fed’in atacağı adımlara göre pozisyon almayı sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan değerlendirmede, faizlerin bir süre sabit tutulacağı mesajı öne çıktı.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ERKEN MESAJI

Barr, enflasyon görünümündeki riskler nedeniyle bir sonraki faiz indiriminin ancak oldukça ileri bir tarihte gündeme gelebileceğini ifade etti. Gelen verilerin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayan Barr, mevcut koşullarda politika faizinin bir süre daha sabit tutulmasının uygun olacağını kaydetti.

Para politikasında ihtiyatlı bir yaklaşım benimsediklerini dile getiren Barr, ekonomik koşulların gelişimini değerlendirmek için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi. İş gücü piyasası istikrarlı kaldığı sürece, mal fiyatlarındaki enflasyonun kalıcı biçimde gerilediğine dair net işaretler görülmeden ilave faiz indiriminin düşünülmeyeceğini belirtti.

ENFLASYON VE GÜMRÜK TARİFELERİ VURGUSU

Barr, enflasyonu yukarı yönlü etkileyen gümrük tarifelerinin zamanla etkisini azaltmasının makul bir beklenti olduğunu ifade etti. Ancak buna rağmen fiyat baskılarının önemini koruduğunu ve enflasyonun yüksek seyretmesine yol açabilecek birçok unsur bulunduğunu vurguladı.

Enflasyonun Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kalıcı olma riskini ciddi gördüğünü belirten Barr, bu nedenle para politikasında temkinli olunması gerektiğini söyledi.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDA KIRILGAN DENGE

İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmesinde Barr, son verilerin piyasada istikrar sinyali verdiğini ifade etti. Bununla birlikte işe alım dinamiklerinin hassas bir dengede bulunduğunu kaydeden Barr, iş gücü piyasasının olumsuz şoklara karşı görece kırılgan olabileceğine dikkat çekti.

Barr’ın açıklamaları, Fed’in enflasyonla mücadelede temkinli duruşunu koruduğunu ve politika faizinde indirime gitmeden önce daha güçlü ve kalıcı dezenflasyon sinyalleri aradığını ortaya koydu. Piyasalar ise bundan sonraki süreçte açıklanacak verileri ve Fed yetkililerinden gelecek mesajları yakından izlemeyi sürdürüyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE FAİZ ETKİSİ: PİYASA NE BEKLİYOR?

Faizlerin yüksek seviyede kalmaya devam etmesi, getirisi olmayan varlıklar arasında yer alan altın ve gümüş üzerinde baskı oluşturabiliyor. Özellikle politika faizinin sabit tutulması ya da olası indirimlerin ötelenmesi, doların güçlü kalmasına ve tahvil getirilerinin yüksek seyretmesine zemin hazırlayabiliyor. Bu tablo, kısa vadede değerli metallerde dalgalı ve temkinli bir fiyatlamaya işaret ediyor.

Öte yandan, enflasyon risklerinin sürdüğüne yönelik mesajlar, altın ve gümüşün güvenli liman özelliğini gündemde tutuyor. Piyasalar, bir yandan faizlerin yüksek kalma ihtimalini fiyatlarken diğer yandan enflasyonun kalıcı olup olmayacağına dair verileri izliyor. Bu nedenle fiyat hareketlerinde yönü belirleyecek temel unsur, önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon ve istihdam verileri ile Fed’den gelecek yeni mesajlar olacak.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.