Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçeleri arasında kalan ve her yıl binlerce flamingo ve pelikan ile yüzlerce kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı, dereden atılan atıklar, traktör ile kamyonlarla dökülen molozlar ve işgal edilen barakalarla çöplüğe döndü.





VİLLA YAPILMAK İSTENİYOR



Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile korunan bölgede kurumların görevlerini yerine getirmediği söyleniyor. 2019’da tescillenen SİT alanı etrafına 4 bin villa yapma girişimleri yargı tarafından reddedilmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun villalarda futbolculara hediye sözüyle gündeme gelmişti.



ACİLEN ÖNLEM ALINMALI



Yaban Hayatı ve Doğa Koruma Vakfı ve çevre örgütleri bölgede inceleme yaptı. Açıklamada, “Önlem alınmazsa yüzlerce balık ve kuş türüne ev sahipliği yapan alan çöle dönecek” denildi. Çevreciler, doğal özelliğini kaybettikten sonra bölgenin inşaat şirketlerine açılacağı iddiasında bulunuyor.