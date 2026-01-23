Her yıl Bodrum'da denize girip yazın başlangıcını yapan şarkıcı Fedon, bu kez kış mevsimini başlattı.

80 yaşındaki şarkıcı, reklam çekimi için kamera karşısına geçip buz gibi havada Boğaz'da astkı ve beresiyle denize atladı.

"HAVA OLSUN DİYE DENİZE GİRMİYORUM"

Fedon "Kendime göre artık kış mevsiminin de misyonunu üstlendim. Kış sezonunu da ben açacağım. Kışın gelişini İstanbul Boğazı'ndan hissediyoruz. Hava olsun diye denize girmiyorum. Yazın sudan çıkmıyorum. Kışın için deniz tercihim de İstanbul Boğazı" dedi.