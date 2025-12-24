"Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına katılan Fedon, samimi itiraflarda bulundu. Özellikle eşine yaptıklarından dolayı vicdan azabı çektiğini ifade eden ünlü sanatçı, eşine yaşattıklarını tek tek anlattı.

1970 yılında evlendiği eşiyle ilişkisine değinen 79 yaşındaki Fedon, bugün hayatındaki en büyük güvencenin eşi olduğunu vurguladı. Geçmişte yaptığı hataları açık yüreklilikle anlatan sanatçı, "Bugün bana bir bardak su verecek olan tek kişi eşimdir. Şu anda çok mutluyum. Eşim benim hayatımda ana kraliçedir. Benim gibi bir adama haddini bildirdi" ifadelerini kullandı.

AİLESİNE YAŞATTIKLARINI ANLATIRKEN DUYGULANDI

Fedon, eşinin ailesine ve kendisine gösterdiği fedakârlıkları anlatırken duygulandı. Eda Kalyoncu'nun, ailesinin en zor zamanlarında yanlarında olduğunu belirten sanatçı, "Ben onların yanında olamazken eşim oradaydı. Kadının fedakârlığı sadece bana değil, etrafına da iyilik saçıyor. Ben kolay kolay diz çökmem ama eşimin önünde çöktüm. Günahlarımın bedelini de ödedim. Şimdi dört dörtlük bir beraberliğimiz var" dedi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Aslı Şafak’ın, geçmişte eşine şiddet uygulayıp uygulamadığına dair sorusuna da yanıt veren Fedon, sözlerini büyük bir pişmanlıkla sürdürdü. Genç yaşta evlendiğini hatırlatan sanatçı, "17 yaşında pırıl pırıl bir kızla evlendim. Bugün dönüp baktığımda onun gençliğini yediğimi görüyorum. Çok pişmanım. Aynı hataları yapmam, o Fedon artık yok" diye konuştu. Fedon, sahip olduğu her şeyi eşi adına yaptığını ve bunun bir telafi değil, içten gelen bir sorumluluk olduğunu da sözlerine ekledi.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ GÜNEŞLENİYOR

Programda özel yaşamına dair daha hafif konulara da değinen Fedon, Bodrum güneşiyle ilgili bir soruya esprili yanıt verdi. "Artık evimde solaryum makinesi var" diyen Fedon, "Haftada bir giriyorum. Bembeyaz ten bana göre değil. Çocukluğumdan beri güneşin altındayım” ifadelerini kullandı.

'HAVHAV' ŞARKISINI ELEŞTİRDİ

Son dönemde çıkan rap şarkılar hakkında da görüşlerini dile getiren Fedon, güncel müzikten hoşnut olmadığını açıkça söyleyerek “Beğenmiyorum. Beğenecek bir şey yok. Şarkının adı ‘Havhav’ oluyorsa ben de ‘Hoşt’ derim” sözleriyle eleştirisini dile getirdi.

'YAŞAMAYI SEVİYORUM'

Ünlü sanatçı, programın sonunda hayata bakışını da çarpıcı sözlerle anlattı. Yaşamayı çok sevdiğini söyleyen Fedon, "Fedon’a yakışır şekilde ölmek isterim. Denizde yarış motoruyla giderken ya da motosiklet üstündeyken olsun. Hastane odasında, serumlara bağlı şekilde ölmek istemiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.