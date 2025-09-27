Trakya’da kuraklık, barajlardaki su seviyelerini düşürdü. DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki DSİ sorumluluğundaki 14 barajda ortalama doluluk oranı, nisan ayından bu yana devam eden yağış eksikliği nedeniyle yüzde 26’ya geriledi. Bu oran, geçen yılın aynı döneminin yüzde 11 altında kaldı.

Toplam 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip barajlarda şu an 287 milyon 318 bin metreküp su bulunuyor. Geçen yılın eylül ayında bu miktar 406 milyon 859 bin metreküp olarak ölçülmüştü.

KIRKLARELİ'NDE DURUM VAHİM

Edirne'de geçen yıl eylül ayında 151 milyon 247 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, bu yıl 115 milyon 831 bin metreküpe geriledi.

Kırklareli'nde geçen yıl eylül ayında 97 milyon 639 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, bu yılın aynı döneminde 62 milyon 833 bin metreküp ölçüldü.

Tekirdağ'da ise geçen yıl eylül ayında 157 milyon 973 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, bu yıl 108 milyon 654 bin metreküpe düştü.

Trakya’daki barajlarda geçen yıl yüzde 37 olan ortalama doluluk oranı bu yıl yüzde 26’ya düştü.