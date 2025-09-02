Türkiye, şimdiye kadar yaşanan kurak ikinci yazı geride bıraktı.

Yurtta sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ederken birçok kentte de kuraklık tehlikesi baş gösterdi.

İç Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra yangınlar nedeniyle barajlarda ciddi düşüşler görüldü.

İzmir ve çevre illerde de kısmı su kesintisi uygulandı.

Kuraklıktan en çok etkilenen kentlerden biri de İstanbul oldu.

BARAJ SEVİYESİ YÜZDE 40'IN ALTINA DÜŞTÜ

İSKİ istatistiklerine göre, 1 Eylül'de baraj doluluk oranı yüzde 39,98'e geriledi. Bu rakam geçtiğimiz yıl yüzde 45,79 seviyesindeydi.

UZUN SÜRELİ YAĞIŞ GEREKİYOR!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, su sıkıntısı çekilmemesi için tasarruf seferberliğinin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Toros, "Kentte haziran ve temmuz aylarının sıcak geçmesi nedeniyle hem buharlaşma oldu hem de suya olan ihtiyaç arttı. Son iki yıldır Marmara Bölgesi son derece kurak geçiyor. Dolayısıyla barajlardaki su seviyesi de hızla düşüyor. Kısa süreli yağışlar toprak sıcak olduğu için barajlara pek etki etmiyor, buharlaşıp gidiyor. Barajlara suyun gelmesi için peş peşe uzun süre yağış olması gerekiyor" diye konuştu.

90 GÜNLÜK SU KALDI

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise hiç yağmur yağmaması durumunda İstanbul'un yaklaşık 3 aylık suyunun kaldığını söyledi.

Kente mayıs ayından beri yaklaşık 3 aylık dönemde 14,4 kilogramlık yağış düştüğünü dile getiren Tek, Kandilli Rasathanesinin verilerine göre 100 yıllık süreçte bu rakamın altında sadece 2004 yılında 7 kilogramlık yağış olduğunun görüldüğünü belirtti.

"Bu yaz dönemi, son 100 yılda en az yağışın olduğu ikinci en kurak yaz oldu" ifadesini kullanan Tek, şunları kaydetti:

İstanbul'daki mevsimsel yağış tahminlerini paylaşan Tek, "Kentte eylül ayında etkili bir yağış gözükmüyor. Yağışlar, normal değerlerin altında gözüküyor. Aynı şekilde ekim ve kasım aylarında da normal değerlerin altında yağış gözüküyor. Aralık ve ocak ayında yağışlar normal ve normal üstü değerlerine dönmeye başlıyor. Yani İstanbulluları yine kuraklık bekliyor. Bunun için de suyla ilgili tasarruf tedbirlerinin uygulanması lazım. Tasarruf konusunda bilinçlendirmenin yapılması gerekiyor. İzmir ve Ankara su krizine girmeye başladı. İstanbul'un da su krizine girme olasılığı çok yüksek gözüküyor. Çünkü yağışlar önümüzdeki üç aylık dönemde yüksek seviyede gözükmüyor."