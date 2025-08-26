Kuraklık haritasını yayımlayan Kurnaz, Türkiye'nin doğusundan Marmara’ya kadar geniş bir coğrafyada yağışların yok denecek kadar azaldığını vurguladı.

YAĞIŞLAR AZALDI, BARAJLAR KRİTİK SEVİYEDE

Geride kalan yaz ayları, hem sıcak hava dalgaları hem de mevsim normallerinin çok altına düşen yağışlarla geçti. Birçok bölgede barajlardaki su seviyeleri kritik seviyelere inerken, uzmanlar art arda kuraklık tehlikesine dikkat çekti.

“BU BİR FELAKETTİR”

Prof. Dr. Kurnaz, Meteoroloji’nin haritalarına işaret ederek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu iki grafiği ayrı ayrı gösterdiğimizde etkili olmayabilir: Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Çukurova, Orta Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi bu yaz yağış görmedi. Bu bir felakettir. Diğer konuları bırakıp bunu konuşmalıyız."

FELAKET KAPIDA

Uzmanlara göre Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşanan kuraklık, yalnızca tarım üretimini değil, içme suyu kaynaklarını da tehdit ediyor. Yetkililerin ve kamuoyunun, giderek ağırlaşan bu tabloya karşı acil önlemler alması gerektiği belirtiliyor.