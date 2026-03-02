Hürmüz Boğazı üzerindeki petrol tankeri trafiği, İran ile ABD/İsrail koalisyonu arasındaki savaş sebebiyle durma noktasına geldi.

Orta Doğu petrol ve doğal gaz üretimini küresel pazarlara bağlayan bu stratejik koridorda 700'den fazla gemi, savaşın sona ermesini bekliyor.

Hafta sonu İran'a yönelik düzenlenen ortak ABD ve İsrail saldırılarının ardından gemi işletmecileri fırlayan sigorta maliyetleri nedeniyle geçişleri tamamen askıya aldı.

Bu yılın şu ana kadar ortalama günlük akışı 19,8 milyon varil olan sevkiyatlar, 1 Mart'ta 2026 ortalamasına göre yüzde 86 düşüş kaydetti.

Küresel günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sine tekabül eden 20 milyon varillik sevkiyat zinciri, denizin ortasında kalakaldı.

Boğazın her iki yakasında kümelenen gemiler arasında 334 ham petrol tankeri ile yüzlerce rafine ürün taşıyan deniz aracı yer alıyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Veri analiz firması Kpler tarafından paylaşılan rakamlar 27 Şubat tarihinde 15 tankerle taşınan 21 milyon varillik hacmin 1 Mart itibarıyla sadece 3 tanker ve 2,8 milyon varile gerilediğini ortaya koydu.

Bu veriler 2026 yılı günlük ortalaması olan 19,8 milyon varile kıyasla sevkiyatlarda yüzde 86 oranında bir çöküş yaşandığına işaret ediyor.

Bölgedeki ham petrol yükleme operasyonları devam etse dahi doğu yönlü çıkışların azalması ve bekleme sürelerinin uzamasının varışları geciktirerek navlun maliyetlerini yukarı çekmesi bekleniyor.

Boğazın batısında Basra Körfezi'nde ve doğusunda Umman Denizi'nde konumlanan 706 adet İran dışı bandıralı tanker küresel enerji piyasalarında ciddi bir arz kesintisi riskini tetikliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nı kullanmak isteyen gemilere "hiçbir geminin geçişine izin verilmeyecektir" şeklinde mesajlar gönderdi.

Bazı konteyner gemilerinin rotalarını değiştirerek bölgeden uzaklaştığı gözlemlenirken Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) deniz güvenliği seviyesini en yüksek risk kategorisi olan "kritik" seviyesine yükseltti.

Kurum tarafından yapılan açıklamada "Hafta sonu boyunca Umman Denizi ve Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında ticari gemilere yönelik çok sayıda saldırının teyit edilmesinin ardından güvenlik seviyesi artırılmıştır" ifadesi kullanıldı.