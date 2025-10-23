Almanya’nın Bavyera eyaletinde düzenlenen tatbikat sırasında Alman polisi ve Alman askerleri çatışmaya girdi. Çatışma sonucu bir asker vuruldu.

Olay, Erding kentinde Çarşamba akşamı meydana geldi. Yerel halkın silahlı birini gördüğüne dair ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, tatbikata katılan askerlerle karşılaştı.

Askerleri gören polis, konuşlanarak askerlerin silah bırakması için uyarıda bulundu. Ancak askerler, polisin gerçekten de polis olduğunu anlamadı, tatbikatın bir parçası sandı.

Bunun üzerine askerler, polise ateş açtı. Askerlerin kurşunları zarar vermeyen eğitim kurşunlarıydı, ancak askerlerin kim olduğunu bilmeyen polis için silahların patlaması yetti.

Polisin karşı ateşi sonucu bir asker vuruldu. Bunun üzerine askerler durumu anlayarak silah bıraktı.

'YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU

Bavyera polisi olay sonrası yaptığı açıklamada, “Sahada yaşanan yanlış anlaşılma nedeniyle ateş açıldı. Daha sonra silah taşıyan kişinin tatbikata katılan bir asker olduğu anlaşıldı” dedi.

Eyalet polis birimi olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, gelecekte benzer tatbikatlarda polisle ordu arasındaki iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti

Yaralanan asker kısa bir ifade be kurumların görüşmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

500 ASKER TATBİKATA KATILDI

Alman ordusu 'Bundeswehr' tarafından yürütülen “Mareşel Gücü” adlı tatbikat, olası bir NATO üyesine saldırı senaryosuna dayanıyor.

Tatbikatta 500 askeri polis ile yüzlerce itfaiye, kurtarma ve polis personeli görev aldı.

Tatbikat, Münih’in kuzeyindeki yaklaşık on iki farklı kentte halka açık alanlarda gerçekleştirildi.