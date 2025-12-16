Olay, SpaceX’in Starlink mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Michael Nicholls’un X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı uyarı niteliğindeki paylaşımla gün yüzüne çıktı. Nicholls, uydular arasındaki bu kadar yakın geçişin temel nedeninin uydu operatörleri arasındaki veri paylaşımı eksikliği olduğunu vurguladı.

Nicholls, “Uydu işletmecileri yörünge verilerini paylaşmadığında, uzayda tehlikeli derecede yakın geçişler yaşanabilir. Bildiğimiz kadarıyla, bu olayda herhangi bir çakışmayı önleyici koordinasyon yapılmadı” ifadelerini kullandı.

CAS Space ise olayla ilgili sorumluluk almadı. X platformunda yaptığı açıklamada, tüm fırlatmalarının uzaydaki mevcut uydular ve enkazla çarpışmaları önlemek amacıyla yer tabanlı uzay farkındalık sistemleriyle planlandığını belirtti. Şirket, olayın uydu ayrımından yaklaşık 48 saat sonra gerçekleştiğini ve görevin o ana kadar zaten tamamlandığını savundu.

UYDU SAYISI YILLAR GEÇTİKÇE KATLANARAK ARTIYOR

Ancak olay, uydu sayısındaki hızlı artışın doğurduğu riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. 2023 yılında yaklaşık 2 bin 800 uydu fırlatılarak yeni bir rekor kırıldı. Bu sayının önümüzdeki 10 yılda yüzde 190 artması bekleniyor. SpaceX, bu artışın büyük bölümünü Starlink projesiyle sağladı.

Uzmanlara göre, bu tür yakın geçişler gelecekte gerçek çarpışmalara dönüşebilir. Bir çarpışma sonucu oluşacak uzay enkazı, yeni çarpışmaları tetikleyerek Kessler Sendromu olarak bilinen zincirleme felaket senaryosunu devreye sokabilir. Bu durum, yörüngenin bazı bölümlerini kalıcı olarak kullanılamaz hale getirebilir.

Uzayda faaliyet gösteren araçlar, GPS, hava durumu tahminleri ve finansal sistemler gibi günlük yaşamın vazgeçilmez hizmetlerini destekliyor. Ancak yörüngedeki bu yoğunluk arttıkça, bu hizmetler de risk altına giriyor. Uzmanlar, tüm uydu operatörlerinin yörünge verilerini düzenli olarak paylaşması ve çakışma önleyici protokoller oluşturması gerektiği konusunda hemfikir.

Nicholls, CAS Space’in açıklamasına yanıt olarak, hızlı geri dönüş için teşekkür etti ve “Gelecekte daha güçlü bir koordinasyon içinde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.