29 yaşındaki mali işler yöneticisi Cathy, arkadaşlarıyla doğum gününü kutlamak için Fethiye'ye gitti. Akşam yemeğine gitmek üzere otelden ayrıldıkları sırada, "Bir anda bacaklarının tutmadığını" ve yürüyemez hale geldiğini söyledi. Warren, yaşadığı şiddetli baş ağrısını önce sıcak çarpması sandığını belirtti.

Arkadaşının yardımıyla hastaneye kaldırılan Cathy'nin yapılan tetkiklerinde felç geçirdiği ortaya çıktı. Uyandığında ise vücudunun sol tarafı felçliydi. Ve konuşmaya başladığında, kendi sesinin değiştiğini fark ettiğini söyledi.

SESİNİ ANNESİNİN AKSANINA BENZETTİ

Cathy'e yapılan tetikler sonucunda Yabancı Aksan Sendromu teşhisi kondu. Nadir görülen bu rahatsızlık kişinin aksanının değişmesine ve konuşmasının yabancılaşmasına neden oluyor.

Uyandığında aksanının tamamen farklı olduğunu belirten talihsiz kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Eskiden tipik bir İngiliz aksanım vardı ama şimdi sesim annemin Tayland aksanına çok benziyor. Doktorlar bunun annemin aksanıyla ilişkili olabileceğini söylüyor. Sesim artık bana yabancı geliyor, sanki kimliğimin bir parçasını kaybettim."

TÜRKİYE'DE UZUN SÜRE TEDAVİ GÖRDÜ

Cathy, Türkiye’de bir ay boyunca hastanede tedavi gördü. Doktorlar uçmasına onay verdikten sonra Ekim 2024'te İngiltere'ye döndü. Dönüşünün ardından iki ay daha hastanede kaldı ve ardından üç ay süren yoğun bir rehabilitasyon sürecine başladı.

"İlk başta yürümem için üç kişinin desteğine ihtiyacım vardı" diyen Cathy, "Her gün birkaç dakika yürüyebiliyordum. Zamanla tripod, ardından koltuk değneği kullandım. Şimdi ise tamamen kendi başıma yürüyebiliyorum. Bu noktaya gelmem neredeyse on ay sürdü" ifadelerini kullandı.

NADİR GÖRÜLEN BİR RAHATSIZLIK

Yabancı Aksan Sendromu, dünya genelinde çok az kişide görülen, genellikle felç veya beyin travması sonrasında ortaya çıkan bir nörolojik bozukluk. Kişinin konuşma merkezlerinde meydana gelen hasar, ses tonunu ve telaffuz biçimini değiştirerek "yabancı bir aksan" oluşturabiliyor.

Konuşma terapisine devam ettiğini ve sesinin eski haline dönüp dönmeyeceğinin belirsiz olduğunu söyleyen Cathy, "Doktorlar aksanımın geri döneceğine dair garanti veremiyor. Bu durum çok nadir ve öngörülemeyen bir süreç. Şu anda konuşmam hâlâ bana yabancı geliyor." dedi.