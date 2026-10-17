Diyabet nedeniyle ayak parmakları kangrenleşen 71 yaşındaki İslam Öztürk, geçirdiği felç ve eşlik eden sağlık sorunlarının artırdığı ameliyat riskine karşı farklı uzmanlık alanlarının ortak planıyla tedavi edildi. İstanbul'daki Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde damarları anjiyografiyle açılan Öztürk'ün ayağındaki enfekte kısım ampute edildi. Müdahalede yürüme fonksiyonunun korunması hedeflendi.

Birçok sağlık merkezine başvuran Öztürk'ün tedavisini Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Danışan ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rodi Ertoğrul birlikte yürüttü.

DAMARLAR ANJİYOGRAFİYLE AÇILDI

Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, hastanın özellikle beyin damarlarındaki tıkanıklıklar nedeniyle riskli durumda olduğunu, ayağını korumak için hızlı hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Diktaş, “Hızlı müdahale, damarların açılması ve yara bakımı sayesinde nekroz dediğimiz ölü dokunun ilerlemesini önlemeye çalıştık” dedi.

Yaranın bulunduğu bölgedeki damarlarda tıkanıklık tespit ettiklerini belirten Doç. Dr. Gürkan Danışan ise tedavi planının konseyde oluşturulduğunu anlattı. Danışan, damarları açık ameliyata gerek kalmadan anjiyografi yöntemiyle açtıklarını, ardından hastayı yara bakımı ve ölü dokuların uzaklaştırılması için Ortopedi bölümüne yönlendirdiklerini bildirdi.

BÖLGESEL ANESTEZİYLE CERRAHİ MÜDAHALE

Dr. Öğr. Üyesi Rodi Ertoğrul, parmaklarda beslenmenin bozulduğunu, doku kaybının ilerlediğini ve kangren geliştiğini belirtti. Hastanın diğer sağlık sorunları nedeniyle ameliyatı kaldırma kapasitesinin sınırlı olduğunu ifade eden Ertoğrul, Anestezi, Enfeksiyon Hastalıkları, Nöroloji, Girişimsel Radyoloji ve Ortopedi bölümlerinin ortak karar aldığını söyledi.

Ertoğrul, müdahaleyi şöyle anlattı: “Anestezi ekibimiz, özel bir bölgesel anestezi yöntemiyle gerekli koşulları sağladı. Biz de hastanın ayağının enfekte olan kısmını uygun şekilde ampute ettik. Bunu yaparken hastanın yürüme fonksiyonunu etkilememeye özen gösterdik”.

“PARMAKLARI SİMSİYAH OLDU”

Hastanın oğlu Suat Öztürk, babasının diyabete bağlı ayak sorunları için farklı merkezlere başvurduklarını, bu süreçte beynine pıhtı atması nedeniyle sağ tarafında felç geliştiğini anlattı.

Öztürk, “Diyabet nedeniyle babamın ayağında sorun oluştu, parmakları simsiyah oldu. Çok doktor gezdim, farklı merkezlere başvurduk. Bu süreçte babamın beynine pıhtı attı ve sağ tarafı felç kaldı. Çok şükür, büyük ölçüde toparlandı” dedi. Bir komşularının tavsiyesiyle Hüsrev Diktaş'a başvurduklarını belirten Öztürk, tedavi ekibine teşekkür etti.