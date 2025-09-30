Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar vermek için Nice ve Samsunspor maçlarını bekliyor. Bu iki maçtan çıkacak olası bir olumsuz skorda milli arada Tedesco ile yolların ayrılma ihtimali var. Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, Tedesco ile yola devam edileceğini, İtalyan hocanın arkasında olduklarını net bir şekilde açıklamadı.

BÜYÜK BASKI VAR

Yaşanan belirsizlik takımı ve teknik heyeti olumsuz etkiliyor. Tedesco da her ne kadar kendisi görevdeyken teknik direktör arayışları olmasını doğal karşıladığını açıklasa da bu süreç kendisi üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Aykut Kocaman ile Emre Belözoğlu da yönetimin teknik heyet konusunda vereceği kararı bekliyor.