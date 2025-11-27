Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u ağırlıyor. Robbie Keane’in çalıştırdığı namağlup konuk ekip, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 3. sırada yer alıyor. Kanarya’nın kazanması hem Son 8 için iddialı konuma gelmesi hem de Galatasaray derbisi öncesi moral bulması anlamına gelecek.

Ancak Fenerbahçe’de 10 eksik var. Oosterwolde, İsmail ve Fred cezalı. Çağlar ve Szymanski sakat. Becao, Bartuğ ve Mert Hakan, UEFA listesinde yok. İrfan Can ve Cenk Tosun da kadro dışı. Cenk’in yerine UEFA listesine eklenen Levent Mercan forma giyebiliyor. Savunmada oynayacak Skriniar, Mert ve Yiğit Efe Demir dışında oyuncu kalmadı..

1971'İN RÖVANŞI

Fenerbahçe, Ferencvaros ile 1971’de UEFA Kupası’nda karşı karşıya geldi. 14 Eylül 1971’de Kadıköy’deki maç 1-1 sona erdi. 29 Eylül 1971’deki rövanşı ise Ferencvaros 3-1 aldı. Zaman değişti. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında Kadıköy’de oynadığı 146 maçta 76 galibiyet, 38 yenilgi yaşadı. Üstelik Kanarya, Avrupa kupalarında sahasında çıktığı son 26 maçta sadece 3 kez yenildi