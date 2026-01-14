Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı.

Fenerbahçe'nin birçok pozisyondan yararlanamadığı karşılaşmada 82. dakikada Anderson Talisca'nın attığı gol, sarı-lacivertli ekibe üç puanı getirdi. Fenerbahçe'nin üç topunda direkler gole izin vermedi. Talisca'nın 90+5. dakikada ağlara gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, grupta puanını 3'e yükseltirken, Beyoğlu Yeni Çarşı ikinci maçında da puanla tanışamadı.

7. dakikada Talisca'nın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

21. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Çağlar Söyüncü'nün uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'nın topu kontrol ettikten sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Beytullah Buğra İpek gole izin vermedi. Bu pozisyonun devamında Duran'ın ceza yayının biraz solundan çıkardığı şutta, Beyoğlu Yeni Çarşı savunması kale alanında meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

26. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Duran'ın Ali Eren İyican ile ceza sahası içinde girdiği ikili mücadelede yerde kalması üzerine maçın hakemi Turgut Doman, penaltı kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Doman, faul olmadığını belirterek penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

53. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Talisca, rakip oyuncudan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Brezilyalı oyuncunun çıkardığı şutta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

60. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Nene'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

78. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı gole çok yaklaştı. Sol kanatta Alhan Kurtoğlu'nun pasında topla buluşan ve savunmanın arkasına sarkan Arif Emre Eren, ceza yayı önünde şutunu çıkardı. Kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

82. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Fred'in pasında topu kontrol eden Talisca'nın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Beytullah Buğra İpek'in sağından filelerle buluştu.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazandı.