Fenerbahçe Spor Kulübü, 120. yıldönümü kapsamında birçok hazırlık yapıldığı ifade edilirken; sarı lacivertli kulüp, 120. yılında yeni logo kullanacak.

Kulüp tesicilli olarak yeni bir logo tasarladı ve 2027 yılında yeni logo kulübün 120. yılı amacıyla kullanılacağını duyurdu. 120. yıla özel kullanılacak armanın üzerinde 1907'den bu yana geçen her yılı simgelemesi için 120 yıldız yer alacak.

5 YILDIZLI LOGO TARTIŞMA YARATMIŞTI

TFF'nin güncel düzenlemelerine göre Fenerbahçe, resmi olarak 28 şampiyonluk iddiasına karşın yalnızca 19 şampiyonlukla tescillenmiş durumda ve bu nedenle yalnızca 3 yıldız taşıma hakkına sahip.

TFF, bugüne kadar Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo başvurusunu reddetmiş ve resmi müsabakalarda bu logonun kullanımına izin vermemişti ancak Fenerbahçe farklı alanlarda 5 yıldızlı logosunu kullanmaya devam ediyor.