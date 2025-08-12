UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek 27 yıl sonra bir ilke imza attı.
Eşleşmedeki ilk maçı Hollanda'da 2-1 kaybeden sarı lacivertliler, rövanş karşılaşmasını ise Kadıköy'de 5-2 kazanarak adını play-off etabına yazdırdı.
EN SON GÖTEBORG
Fenerbahçe, Feyenoord'u turnuva dışına ittiği karşılaşmayla beraber 1998-1999 sezonundan sonra bir ilki tattı. Jose Mourinho'nun ekibi, 27 sene sonra ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atlama başarısı gösterdi.
Sarı lacivertliler son olarak 1998-1999 sezonunda UEFA Kupası ön elemelerinde Göteborg ile oynadığı eşleşmede ilk maçı kaybetmiş ancak rövanşı kazanarak tur atlamıştı.