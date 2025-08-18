Fenerbahçe, Göztepe maçının ardından transferde vites yükseltti. Kerem Aktürkoğlu için adeta bir satranca dönüşen görüşmelerde Kanarya, Benfica’ya yaptığı teklifi artırdı. Bonservis bedeli 18’den 20’ye çıkarıldı, 2.5 milyon Euro’luk bonus ise aynı kaldı.

YOĞUN ÇABA VAR

Dorgeles Nene’yi sıradaki lig maçına yetiştirmek isteyen sarı-lacivertliler, Salzburg’a bonuslarla 20 milyon Euro önerdi. Ancak Avusturya ekibi net 20 milyon Euro artı sonraki satıştan payda ısrarcı. Orta sahada ise üç yıldız isim gündem de: Tottenham’dan Yves Bissouma ve Rodrigo Bentancur ile Leverkusen’in dinamosu Exequiel Palacios. Bu isimlerden biri de 1-2 gün içinde imza atabilir.