Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0'la geçen sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin ligde 4 maç sonunda 10 puanı bulunuyor.
5 YENİ TRANSFER YOK
Sarı-lacivertlilerde 5 yeni transfer Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos tarihinde oynanması gereken mücadele, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynayacağı eleme müsabakası nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu tarihten sonra transfer edilen Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Edson Alvarez, Marco Asensio ve Ederson statü gereği kadroda yer almayacak.