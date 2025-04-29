THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında, Paris Basketbol ile Fenerbahçe Beko takımları, Adidas Arena'da karşılaştı. Normal süresi 80-80 biten ve uzatmalara giden mücadele Fenerbahçe Beko 98-88 galip gelerek adını Final Four'a yazdırdı.
Seride durumu 3-0'a getiren Fenerbahçe Beko, son 11 sezonda 7. kez Final Four'a yükseldi.
Fenerbahçe Beko'nun BAE'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta düzenlenecek Final Four'da yarı finaldeki rakibi Anadolu Efes - Panathinaikos eşleşmesi galibi olacak.
UZATMALAR SONUCU:
Paris 88-98 Fenerbahçe Beko
1. ÇEYREK SONUCU
Paris 18-20 Fenerbahçe Beko
İLK DEVRE SONUCU
Paris 40-46 Fenerbahçe Beko
3. ÇEYREK SONUCU
Paris 61-63 Fenerbahçe Beko
4. ÇEYREK SONUCU
Paris 80-80 Fenerbahçe Beko