Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa karşısında golü 90+5'te Asensio'nun ayağından buldu. Eski başkan Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ise locada sevinçten adeta çılgına döndü...

Fanatik Fenerbahçe taraftarı olmasıyla bilinen Kerim Rahmi Koç, 90+5'te gelen golle locanın korkuluklarına çıkarak kollarını sallamaya başladı. Yanında bulunan korumalar, genç Koç'u güçlükle sakinleştirerek korkuluklardan indirdi. Ancak Kadıköy'deki sevinç uzun sürmedi. Asensio'nun golünden yaklaşık 6 dakika sonra 90+11'de Kasımpaşa, maçın son anlarında fileleri havalandırarak skoru 1-1 olarak tayin etti.

FENERBAHÇE BÜYÜK FIRSAT TEPTİ

Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a 2-0 kaybettiği haftada eline büyük bir fırsat geçen Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak büyük fırsat tepti. Kanarya'da ayrıca UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan stoper Milan Skriniar'ın yanına savunmacılardan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde de eklendi.

Öte yandan Talisca da maç sonu stadı sekerek terk ederek Fenrebahçeli taraftarları korkuttu. Öte yandan teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda Ederson'un da sakatlığı olduğunu açıkladı.