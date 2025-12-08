Galatasaray maçında liderlik şansını elinin tersiyle iten, Başakşehir beraberliğiyle zirvenin 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de tek gündem maddesi var: Forvet transferi… 1-1 sona eren Başakşehir sınavının ardından taraftarların hedefinde En Nesyri vardı. Skoru 2-0’a getirme şansı yakaladığı pozisyonda Fred’e pas vermeyip kötü bir şut çeken Faslı futbolcu sabır taşırdı.

BAŞKAN SARAN KARARLI

Duran da bir türlü hazır hale gelemedi. Sonradan oyuna girdiği maçlarda kritik gollere imza atmasına rağmen istenen seviyede değil. Sarı-lacivertliler devre arasında tartışılmayacak bir golcü alınması görüşünde birleşti. Yönetim de bu sese kulak vermiş durumda. Barcelona’dan Robert Lewandowski ilk hedef. Atletico Madrid’den Alexander Sörloth için de çalışmalar devam ediyor. Başkan Sadettin Saran iki yıldızdan birine sarı-lacivertli formayı giydirip gol sorununu kökten çözmeye kararlı.