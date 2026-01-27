GÖZTEPE’YE karşı %82 topla oynama oranına rağmen golün gelmemesi üzerine Başkan Sadettin Saran, transfer komitesini toplayıp, 6 Şubat’ta bitecek transfer döneminin rotasını belirledi. Saran’ın komiteden ilk isteği, 6 ay sonra sözleşmesi bitecek N’Golo Kante için 15 milyon Euro isteyen Al İttihad’la bir kez daha görüşülmesi oldu. KİRALAMA FORMÜLÜ TEDESCO’NUN “Bir santrfor bakıyoruz” söylemi doğrultusunda arayış sürüyor. Kanarya, Kolo Muani’ye yatırım yapmayı planlıyordu ama Tottenham, Fransız yıldızı bırakmaya yanaşmıyor. Muani olmazsa Fener, Inter’in Fransız golcü Ange Yoan Bonny’yi satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışacak. M.City’den Marmoush da listede.

