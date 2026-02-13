Yaz transfer dönemi için şimdiden hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Karşıyaka’dan Adem Yeşilyurt’u istiyor… Sarı lacivertliler İzmir ekibiyle şartlarda anlaşma sağlamak üzere. Transferin tamamlanması için oyuncunun cevabı bekleniyor.

Sarı lacivertliler Karşıyaka’ya 500 bin Euro bonservis ve sonraki satıştan %25 pay önerdi. Karşıyaka ise bu teklifi kabul etti.

ACUN ILICALI DA İSTİYORDU

Adem Yeşilyurt ile Acun Ilıcalı'nın takımı Maribor'da ilgi göstermişti. Adem ve ailesinin Slovenya Ligi'ne transfer olmayla ilgili çekimser kalması ve Karşıyaka yönetiminin Maribor ile pazarlıkta tıkanması transfere engel olmuştu.

Ayrıca oyuncuya teklif edilen sözleşmede Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki kulübü Hull City veya eski yöneticisi olduğu Fenerbahçe'ye transfer olursa ise 2.5 milyon Euro bonservis alacak şeklinde bir madde de bulunuyordu.

Son haftalarda ilk 11'in değişilmez isimlerinden olan Adem Yeşilyurt, U19 Milli Takımı'nda da oldukça başarılı bir performans sergiliyor.