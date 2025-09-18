Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk etti. Hakem kararlarının damga vurduğu mücadelede Akdeniz ekibinin son dakikada bulduğu golle 2-2 sona erdi.

Maçın hakemi Cihan Aydın ve VAR hakemi Onur Özütoprak gecenin en çok tartışılan isimler olurken Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı da iddia edildi.

'DÜDÜK ÇALDI, DEVAM ETTİ' İDDİASI

Mücadelenin 61. dakikasında bir pozisyonda Cihan Aydın faul düdüğü çalarken, oyunu devam ettirdi ve Fenerbahçe bir pozisyon yakaladı. Bu pozisyonda Aydın'ın düdüğü çaldığı ve daha sonra oyunu devam ettirdiği düşüncesiyle kural hatası yapıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin eski hakem

Bünyamin Gezer'den açıklama geldi. Gezer konuyla ilgili, Cihan Aydın'ın düdüğü çalmadığını ve herhangi bir kural hatası olmadığını ifade etti.