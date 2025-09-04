Fenerbahçe, Al Hilal'in gündeminde olan Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılması halinde Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için hamle yapacak.

HER ŞEY NESYRI'YE BAĞLI

Ezeli rakibi Galatasaray gibi transferde iddialı bir dönem geçiren Fenerbahçe, önemli bir gelişmeyle gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin forvet hattında forma giyen Youssef En-Nesyri'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in radarına girdiği ileri sürüldü.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre, Al-Hilal’in En-Nesyri’yi transfer listesine aldığı ve kısa sürede resmi temasların başlayabileceği ifade edildi. Bu gelişme, Fenerbahçe'nin transfer planlarında değişikliğe yol açtı.

ROTA İSPANYA'YA DÖNDÜ

En-Nesyri'nin olası ayrılığına hazırlık yapan sarı-lacivertli yönetim, gözünü yeniden Avrupa’ya çevirdi. İddialara göre, Fenerbahçe’nin hedefindeki yeni isim, Atletico Madrid’in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth.

SÖRLOTH İÇİN 50 MİLYON BÜTÇE

İspanyol spor haber portalı Estoes Atleti’nin aktardığına göre, Fenerbahçe yönetimi Alexander Sörloth için 50 milyon Euro civarında bir bütçe ayırmaya hazır. Bu teklifin, İspanyol kulübünün dikkatini çekmesi bekleniyor.