Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe ArsaVev, deplasmanda ALG Spor'u 15-0 yendi.
Ligin ilk haftasında Fenerbahçe, Gaziantep temsilcisi ALG Spor'a konuk oldu.
Batur Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 6-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, maçı da 15-0 kazanarak sezona 3 puanla başladı.
Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki gollerini Maria Salas (5), Sabastine Chioma (2), Andrea Staskova (2), Yağmur Uraz (2), Marta Cox, Regina Otu, Ece Türkoğlu ve Karyna Alkhovik kaydetti.
Sarı-lacivertliler, 2. haftada Beylerbeyi ile karşı karşıya gelecek.