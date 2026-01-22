UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada 90+2. dakika oynanırken oyuncu değişikliğine giden Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, orta saha oyuncusu Youri Tielemans'ın yerine George Hemmings'i oyuna sürmek istedi. Emery'nin bu kararına tepki gösteren Tielemans, "Neden oyundan alınıyorum" şeklinde bir harekette bulundu. Emery, oyuncusu saha kenarına geldiğinde sinirine hakim olamadı. Karşı karşıya geldiği Tielemans'ı önce sert bir şekilde uyaran İspanyol çalıştırıcı, ardından futbolcusunu iterek yedek kulübesine gönderdi.

