Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında yarın Aston Villa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışması yapıldı. Tedavileri devam eden Archie Brown ile Levent Mercan’ın yanı sıra izinli olan Youssef En Nesyri antrenmanda yer almadı. Alanya’ya götürülmeyen Sebastian Szymanski ise antrenmanda yer aldı

Öte yandan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, çalışmayı takip etti. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında yarın saat 20.45’te İngiliz ekibi Aston Villa’yı konuk edecek.