Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Stuttgart’ı ağırlıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak.

Kanarya, bu maçı ya taraftarıyla kazanacak ya da taraftarıyla kaybedecek. Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, Stuttgart karşısına moralli çıkacak. Karagümrük maçındaki gibi Talisca topu eline alınca, Szymanski gol kaçırınca ıslıklanmamalı.

Fenerbahçe ilk iki maçında Zagreb’e 3-1 yenildi, Nice’i 2-1 yendi. Almanlar da Celta Vigo’yu 2-1 yense de deplasmanda Basel’e 2-0 kaybetti.

4 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de Stuttgart maçında 4 oyuncunun kadroda yer alması beklenmiyor. Sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran'ın maçta forma giymesi zor. Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.