Fenerbahçe, Al Ittihad FC ile anlaşma sağlayan Youssef En-Nesyri'ye veda etti.
Sarı lacivertli yönetim 19.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve yaklaşık 15 milyon Euro bedelle Arabistan Ligi'ne giden Faslı golcüye teşekkür etti.
Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri açıklaması şu şekilde: "Futbolcumuz Youssef En-Nesyri’nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC’ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri’ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz."
Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla 79 maçta 38 gol kaydetti.