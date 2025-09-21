Sabah saat 10.00’da başlayan oy verme işlemleri, 17.00 itibarıyla sona erdi. Toplam 24 bin 800 üye sandık başına giderek oyunu kullandı. Beyaz pusulalar Ali Koç’u, sarı pusulalar ise Sadettin Saran’ı temsil etti. Şimdi gözler sandıkların açılmasına ve yapılacak sayımın ardından açıklanacak resmi sonuca çevrildi.

“Seçim Öncesi Mesaj mı?”

Sadettin Saran’ın bahis firmasını geçici olarak durdurma kararı, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bu hamle, sosyal medyada “seçimi kazandığına dair güçlü bir mesaj” şeklinde yorumlandı.

Günün Sonunda Yeni Başkan Belli Olacak

Oy sayımı, Genel Kurul Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu’nun gözetiminde yapılacak. Günün sonunda ise sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı resmen ilan edilecek.