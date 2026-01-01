Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Bayern Münih’in yıldızına kancayı taktı… Sarı lacivertliler Alman ekibi Bayern Münih'in yıldız orta saha oyuncusu Leon Goretzka için resmi adımlarına atarken, oyuncunun temsilcisi ile de ilk görüşmenin yapıldığı bildirildi. Sabah’ta yer alan habere göre Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Goretzka'nın menajeriyle Katar'ın başkenti Doha'da bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde, sarı lacivertlilerin Alman kulübüyle müzakerelere başladığı da belirtildi.

Barcelona, Manchester United, Atletico Madrid, Napoli ve Juventus'un da gündeminde olan Goretzka'nın ise kendisine gelen teklifleri düşünme safhasında olduğu öğrenildi. Alman yıldızın, Barcelona'yı ön planda tuttuğu ancak henüz net kararını vermediği ileri sürüldü. Haber detayında, Fenerbahçe'nin Leon Goretzka'yı ikna edebilmek için çalışmalarını sürdürdüğü ve oyuncuya yıllık 10-12 milyon euro civarında bir maaş ödemeye hazır olduğu belirtildi.