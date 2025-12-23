Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 18’in haftasında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırladığı maçtan 72-71 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi rakip takım adına 22 sayı üreten Punter oldu.

Fenerbahçe Beko adına Tucker’ın art arda bulduğu sayılarla başlayan maçın ilk beş dakikası 9-9 eşitlikle geçildi. Yaklaşık iki buçuk dakika bu skorla devam eden ilk periyodun son dakikasına da 13-13 eşitlikle girildi. İlk çeyreğin etkili ismi Tucker sayılarıyla sarı-lacivertliler bu periyottan 17-13 önde ayrıldı.

İkinci periyodun etkili ismi Tarık Biberoviç’in ilk yarının bitimine 2.28 dakika kala bulduğu 3 serbest atışla skoru 35-25’e, farkı da çift hanelere taşıyan Fenerbahçe Beko kalan dakikalarda farkı koruyamayınca soyunma odasına 35-33 önde gitti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ve büyük bir mücadele ile devam eden 3’üncü periyot Melli ve Tucker’ın çeyrek sonundaki sayılarıyla 53-54 ev sahibi takım takım lehine sona erdi.

Son periyotta maçtaki üstünlüğünü kaybeden Fenerbahçe Beko maçının bitimine 2.14 dakika kala Tarık ve Hall’un art arda üçlükleriyle 67-66’lık skorla 1 sayı öne geçti. Son 42 saniyesine 69-69 eşitlikle girilen maçı Fenerbahçe Beko 72-71 kazandı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Tomislav Hordov, Ioannis Foufis, Luka Kardum

FENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Tucker 16, Birch 6, Tarık Biberovic 16, Hall 11, Colson 2, Baldwin 15, Bacot, Boston Jr. Metecan Birsen

BARCELONA: Cale 4, Vesely 8, Punter 20, Norris 11, Satoransky, Parra, Hernangomez 4, Laprovittola 2, Marcos 3, Brizuela 19,

1’İNCİ PERİYOT: 17-13

DEVRE: 35-33

3’ÜNCÜ PERİYOT: 53-52